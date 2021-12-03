РИАМО - 3 дек. Возведение эстакады по основному ходу Северо-Восточной хорды (СВХ) на участке от станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца до улицы Сельскохозяйственной рабочие закончили досрочно. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил перед Стройкомплексом задачу завершить формирование системы хордовых магистралей в 2023 году. Мы стараемся ускорить работы там, где это возможно», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что участок хорды длиной 2,5 км, который также включает эстакаду, запустили раньше запланированного срока.

По его словам, кроме эстакады длиной 1,5 км, в рамках участка СВХ еще возвели отрезок трассы по 3 полосы движения в каждом направлении протяженностью 1 км.

«Кроме того, на участке построен подземный пешеходный переход в районе Сигнального проезда, 16, строение 1», – отметил вице-мэр.

Строительство объекта

Гендиректор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова добавила, что данная эстакада строилась в условиях сформировавшейся городской среды. Перед инженерами холдинга была задача минимизировать влияние строительных работ на движение машин и пассажиропотоки в мегаполисе.

«Искусственное сооружение проходит непосредственно над вестибюлем станции «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии метрополитена и над одноименной станцией МЦК. Специалисты группы компаний использовали нестандартный тип опорных конструкций – встроенные ригели, на которые опираются металлические конструкции», – объяснила Меркулова.

По ее словам, применение таких опорных конструкций позволило специалистам организовать строительные работы так, чтобы не нарушать привычный режим функционирования действующих транспортных систем Москвы.

Как уточнила глава холдинга, металлические пролетные строения запроектированы неразрезными, с коробчатым сечением. Это решение позволило сделать проезжую часть СВХ шириной 31 м, чтобы на ней были 6 полос движения.

Открытие эстакады

Мэр города Сергей Собянин 2 декабря открыл движение по эстакаде основного хода СВХ на участке от станции МЦК «Ботанический сад» до Сельскохозяйственной улицы.

«Построен еще один участок Северо-Восточной хорды, сложный. 1,5 км эта эстакада, гигантская, которая еще продвинула Северо-Восточную хорду к завершению этого проекта. Осталось где-то полгода для того, чтобы завершить полностью строительство Северо-Восточной хорды и соединить всю эту линию от Бусиновской развязки до Косинской», – сказал Собянин.

Он пояснил, что в итоге мегаполис получит возможность автомобильного проезда от МКАД до МКАД не через центр города.