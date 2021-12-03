РИАМО - 3 дек. На участке МЦД-1 между Белорусским и Савеловским вокзалами 12 декабря откроют реверсивное движение поездов. Это нужно, чтобы расширить участок в 2023 году и запустить МЦД-4, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Поезда будут двигаться по одному пути в обе стороны. Пропускная способность участка будет снижена, и интервал движения между поездами будет составлять от 5 до 30 минут. В одну сторону будут пропускать несколько поездов, «сквозными» станут составы, которые курсируют между Лобней и Одинцово, а также из дальнего пригорода и аэроэкспрессы до аэропорта Шереметьево.

Объем движения на радиусах в часы пик останется почти на прежнем уровне. Однако для многих поездов Белорусский и Савеловский вокзалы станут конечными остановками. Часть составов будет пропускать станции Беговая и Тестовская без остановки.

Половина аэроэкспрессов будет ездить по «сквозному» маршруту между станцией Одинцово и аэропортом Шереметьево, а другая половина – по укороченному пути между Белорусским вокзалом и аэропортом. Каждые 30-40 минут поезда будут отправляться с Белорусского вокзала в Шереметьево и обратно, а из Одинцова – каждые 70 минут. При этом время, которое будет требоваться на дорогу, не изменится.

Часть двухэтажных составов на маршруте от Одинцова до Белорусского вокзала будет ездить только в режиме МЦД и не поедет дальше в аэропорт. Доехать до Шереметьева можно также на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Пассажиров просят заранее проверять расписание поездов и планировать маршрут.

Все это необходимо, чтобы расширить участок между станциями Беговая и Савеловская. Сейчас там всего два пути, перед запуском МЦД-4 планируется открыть еще два. Пока будет действовать реверсивное движение, тут построят 15 км новых путей, проведут комплексное развитие инфраструктуры и установят 3,8 км шумозащитных щитов.

Как отметили в Дептрансе Москвы, использование реверсивного движения – лучший вариант на время проведения работ. В ином случае пришлось бы закрыть центральный участок диаметра или значительно увеличить продолжительность строительных работ.