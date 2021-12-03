РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В центральном парке имени Виктора Талалихина в Подольске ведутся работы по расширению площади катка с 800 до 1,8 тыс. кв. м, там начали заливать основание бетоном, его планируют запустить к Новому году, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

На обновленном катке площадью 1 800 кв. м одновременно смогут кататься до 300 человек. Поддерживать постоянную температуру льда будут более 20 километров специальных труб с жидкостью, благодаря чему поверхность катка сможет выдержать температуру воздуха до +10 градусов.

Власти округа обещают, что это будет один из самых красивых катков Московской области. Выполнить предстоит еще много — залить основание катка бетоном, установить малые архитектурные формы и светильники, достроить теплую раздевалку и подсобные помещения.

Пестов на днях проконтролировал ход работ на объекте и новогоднее оформление в округе. В Подольске в парках и скверах, на площадях установили праздничные ели и световые фигуры, которые в темное время суток радуют жителей сотнями ярких огней.

«Подготовка к новогодним и рождественским праздникам ведется во всех микрорайонах нашего округа», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

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