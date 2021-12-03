РИАМО - 3 дек. Министерство здравоохранения РФ подготавливает расширение списка противопоказаний к вакцинации от коронавируса, обновленный перечень может быть составлен к середине декабря, пишет газета «Известия».

«В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — рассказал источник, близкий к министерству.

В ответ на запрос о том, какие заболевания войдут в обновленный перечень противопоказаний к вакцинации, в Минздраве отметили, что список медотводов коррелируется со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату.

Сейчас, по рекомендациям Минздрава, противопоказаниями для некоторых вакцин могут стать возраст старше 60 лет («Ковивак») и онкозаболевания («ЭпиВакКорона»).

Кроме того, прививки от коронавируса любыми препаратами противопоказаны людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины, тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, острыми респираторными инфекциями и обострениями хронических заболеваний.

Также противопоказанием к вакцинации является возраст до 18 лет. Однако специальная вакцина для подростков от 12 лет уже зарегистрирована, но еще не поступила в гражданский оборот. Ожидается, что в конце декабря можно будет прививать и эту группу населения.

Также в России зарегистрированы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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