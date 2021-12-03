РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 дек. В нескольких домах на Фряновском шоссе в Щелкове отключили отопление в связи с продолжающимися аварийно-восстановительными работами, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Отопление отключено в домах №№66, 68, 70, а также в детском саду №54. Окончание работ планируется к 18:00.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.

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