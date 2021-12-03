РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Арбитражный суд Московской области не удовлетворил иск УК «Жилищный трест и К» из подмосковного Красногорска к Госжилинспекции Московской области по возвращению в реестр лицензий 13 домов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Арбитражный суд Московской области отказался удовлетворить заявление ООО «Управляющая компания «Жилищный трест и К» из Красногорска к Госжилинспекции Московской области. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина пояснила, что УК уже практически год безуспешно требует отменить решение о внесении изменений в региональный реестр лицензий. Речь идет о смене управляющей организации в домах №№5, 5А, 5Б, 7, 11А, 15, 15А, 17, 21, 23, 27, 31, 33 по улице Ленина.

С просьбой внести изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением договоров управления в Госжилинспекцию обратилось ООО «Управляющая компания «Пегас-Сервис». Инспекция пришла к выводу, что процедура внесения изменений соблюдена, основания для отказа не установлены, после чего предприняла соответствующие действия.

УК «Жилищный трест и К» сочла, что данное внесение в реестр является незаконным. Было подано заявление в областной Арбитраж, который вынес свое решение в декабре 2020 года. Суд установил, что оснований для удовлетворения требований организации не имеется. В решении говорилось, что Госжилинспекция приняла правомерное решение и имела достаточные основания для внесения изменений в реестр лицензий. Это решение в марте 2021 года оставила в силе апелляционная инстанция, а в июле – кассационная.

Однако «Жилтрест и К» подал заявление о пересмотре решения по новым обстоятельствам. Таковыми представители УК считали отмену акта Тушинского районного суда. Однако Арбитраж разъяснил, что этот акт никак не влиял на принятие решения в декабре прошлого года. В итоге требования ООО «Управляющая компания «Жилищный трест и К» опять остались неудовлетворенными.

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