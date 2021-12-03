РИАМО - 3 дек. Три машины столкнулись утром в пятницу на трассе в столице. Пострадали 4 человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее пресс-служба Госавтоинспекции столицы сообщала, что на прошлой неделе в Москве произошло 158 ДТП. В результате аварий 6 человек погибли, 176 — пострадали.

В ДТП с трамваем на северо‑востоке Москвы пострадало 2 человека>>