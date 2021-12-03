РИАМО - 3 дек. Три машины столкнулись утром в пятницу на трассе в столице. Пострадали 4 человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее пресс-служба Госавтоинспекции столицы сообщала, что на прошлой неделе в Москве произошло 158 ДТП. В результате аварий 6 человек погибли, 176 — пострадали.
В ДТП с трамваем на северо‑востоке Москвы пострадало 2 человека>>
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