РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 дек. В подмосковном Королеве женщина украла телефон в детской поликлинике, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию обратилась жительница города и сообщила о том, что в детской поликлинике в коридоре с пеленального столика неизвестная похитила ее телефон. Сумма материального ущерба составила 12 тыс. рублей.

Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали и доставили в отдел полиции 46-летнюю местную жительницу.

В отношении задержанной следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный телефон изъят и будет возвращен хозяйке.

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