РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Мост через Волоколамское шоссе возле станции МЦД-2 Пенягино в Красногорске очистили от снега и наледи, сообщили «РИАМО в Красногорске» в пресс-службе администрации горокруга.

После прошедшего в последний день осени и первый день зимы снегопада жители микрорайона Павшинская пойма пожаловались в городских пабликах в соцсетях на то, что мост не почищен и ходить по нему страшно и опасно. Горожане рассказывали также о случаях падения со скользких ступеней.

«По поручению руководителя округа Дмитрия Волкова усилен режим содержания пешеходного моста к станции Пенягино», - сообщил представитель администрации.

По его словам, коммунальные службы очищают и обрабатывают данный участок противогололедными материалами с вечера 1 декабря.

«Контроль будет продолжен», - заключил представитель.

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