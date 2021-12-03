РИАМО - 3 дек. Банк России аннулировал лицензию на осуществление деятельности у ПАО «АСКО-Страхование», сообщает Федеральное агентство новостей.

Информация о том, что компанию лишили лицензии, опубликована на сайте Центробанка. По данным регулятора, ПАО «АСКО-Страхование» нарушало допустимое значение нормативного соотношения капитала и принятых обязательств.

Теперь управление СК на время передали Агентству по страхованию вкладов.

ПАО «АСКО-Страхование» было создано в 1990 году как «Южурал-АСКО». Компания ведет деятельность в 35 регионах РФ.