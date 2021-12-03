РИАМО - 3 дек. Правоохранители задержали двух мужчин, которые подозреваются в поджоге машины другого мужчины, критиковавшего футбольную команду, за которую болели злоумышленники, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ЧП произошло на стоянке возле одного из домов в селе Ромашково Одинцовского округа. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД установлены и при поддержке бойцов Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались 24-летний житель г. о. Электросталь и 32-летний житель г. Ногинска», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Известно, что один из подозреваемых облил машину бензином и поджег, второй стоял рядом и смотрел на происходящее. Машина сгорела полностью.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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