РИАМО - 3 дек. Правоохранители задержали двух мужчин, которые подозреваются в поджоге машины другого мужчины, критиковавшего футбольную команду, за которую болели злоумышленники, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
ЧП произошло на стоянке возле одного из домов в селе Ромашково Одинцовского округа. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известно, что один из подозреваемых облил машину бензином и поджег, второй стоял рядом и смотрел на происходящее. Машина сгорела полностью.
Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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