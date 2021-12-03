РИАМО - 3 дек. Министерство обороны РФ рассекретило архивные данные о защите Москвы от гитлеровских войск зимой 1941 года. Для того, чтобы помешать врагу занять столицу советские ученые придумали искусственную водную преграду, затопив долины подмосковных рек Яхромы и Сестры, сообщает Федеральное агентство новостей.

Создание водной преграды помешало немецким захватчикам окружить Москву, что стало одной из причин провала наступления войск фашистской Германии на севере от столицы.

Ученые залили водой огромное пространство, а когда вода начала превращаться в лед – вморозили в нее колья. Такие меры не позволили вражеской технике пройти по территории и использовать ее для приземления авиации.

Факт создания искусственной водной преграды подтверждают исторические документы. Сейчас они размещены в открытом доступе на сайте оборонного ведомства под названием «Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается».

Публикация данных посвящена 80-летию битвы под Москвой – одному из главных событий Великой Отечественной войны. Результаты битвы ознаменовали крах стратегическим планам нацистских войск и положили начало контрнаступлению СССР. Битва началась 30 сентября 1941 года и завершилась 20 апреля 1942 года.