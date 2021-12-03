РИАМО - 3 дек. В 2022 году инфляция может не достичь целевого показателя в 4%. А, по мнению экономистов, по итогам 2021 года она будет выше 8%, пишет в пятницу газета «Известия».

По данным Росстата, с 23 по 29 ноября цены выросли на 0,46%. Это в 2 раза больше, чем за предыдущую неделю, когда инфляция составила 0,2%. Разгон инфляции произошел из-за подорожания поездок в Турцию на 55,2% на новогодние праздники. Согласно обзору министерства экономического развития России, в годовом выражении инфляция ускорилась до 8,38%.

До завершения сезона сборки урожая в середине ноября одним из важнейших драйверов инфляции была плодоовощная продукция. После его окончания цены начали снижаться. Затем возник рост цен в секторе услуг.

Так, поездка в Турцию подорожала за минувшую неделю в 1,6 раза. Однако, как считает вице-президент ЦСР Диана Каплинская, это явление имело разовый характер и в декабре инфляция пойдет на спад, хотя снижение роста цен до официальных прогнозов маловероятно.

Повлиять на цены может распространение нового штамма коронавируса. Если уже разработанные вакцины удастся адаптировать к «омикрону», а серьезных ограничительных мер удастся избежать, инфляция может начать снижаться.

«Тем не менее этого вряд ли будет достаточно для возвращения инфляции к таргету в 4% уже в следующем году – более вероятным будет снижение инфляции примерно до 5–6% к концу 2022», — отметила Каплинская.

Как считает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, инфляция по итогам года достигнет 8,1-8,2%, зато в 2022 году цены вырастут на 4-4,6%. Это может случиться из-за жесткой денежно-кредитной политики и снижения влияния энергетических и продовольственных цен, курса рубля.

Начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов считает, что тенденция инфляции к показателям в 8% по итогам 2021 года началась еще осенью в 2022 году. Успехи в разработке вакцин и кампании по вакцинации дают возможность в скором времени ожидать затухание темпов роста цен.

По оценке директора Центра исследования экономической политики МГУ Олега Буклемишева затухание инфляции начнется в январе. При этом возвращение к 4% невозможно, следует ожидать инфляцию в диапозоне от 5 до 6%. Сдержать рост цен могут закупка и продажа сельскохозяйственных товаров государством и приостановка закупки валюты в рамках «бюджетного правила».

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