РИАМО - 3 дек. Чемпионат России по кибатлетике пройдет 6 и 7 декабря в Москве. Это первенство среди людей с особенностями здоровья, применяющих ассистивные технологии, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Организатором соревнований выступает союз «Кибатлетика» при поддержке Минпромторга и правительства Москвы. В соревнованиях будут участвовать кибатлеты из 30 регионов РФ.

Участники будут проходить на скорость трассы с использованием бионических протезов, экзоскелетов, колясок с электроприводом и нейроинтерфейсов. Для каждой категории кибатлетов предусмотрена своя трасса с препятствиями.

«Ассистивные технологии активно развиваются. У столичных разработчиков уже есть проекты, доказавшие свою эффективность. <...> Это социально значимое направление, которое демонстрирует, как технологичные решения повышают качество жизни», — сказала заммэра города - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Отборочные старты пройдут 6 декабря. На следующий день намечены полуфиналы и финалы. За ходом чемпионата можно будет следить онлайн в соцсети «ВКонтакте» и на портале cybathletics.ru.

На площадке чемпионата 7 декабря также будет работать студия технологического нетворкинга Future.Lab.