РИАМО - 3 дек. Столичные реставраторы расчистили свинцовую игрушку, найденную на Сретенке летом 2021 года, и расшифровали надписи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«При проведении археологических работ на улице Сретенке летом 2021 года было сделано множество находок. Некоторые из них вызывают особый интерес и имеют значительную музейную ценность. Так, среди обнаруженных находок оказался необычный предмет — традиционная еврейская игрушка-волчок из свинца. В игру играли и взрослые, и дети. Благодаря бережной расчистке археологи расшифровали надписи на волчке», — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что теперь предмет ждет реставрация. После его передадут в фонд одного из городских музеев.

Найденная археологами игрушка оказалась дрейдлом, или севивоном. Это традиционный атрибут для празднования Хануки - еврейского праздника очищения и обновления. Изделие датируют XIX веком.

На каждой из 4 граней игрушки находятся буквы «нун», «гимель», «эй», «шин». В них сокрыта фраза: «Чудо великое было там». Речь идет о событии I века до нашей эры, когда Иерусалимский храм был осквернен и, чтобы придать ему былую благодать, следовало в течение 8 дней жечь особый масляный светильник, но топлива для него у верующих было очень мало. Чудо заключалось в том, что светильник не погас в течение нужного срока. ​

Московские археологи нашли на Сретенке предмет со Всемирной выставки в Париже>>