РИАМО - 3 дек. Отказ от животного белка, переход исключительно на растительную пищу может привести к набору веса. Кроме того, может наблюдаться саркопеническое ожирение, при котором люди становятся «рыхлыми», сообщил специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко.

«Без белка животного происхождения вес будет активно набирать обороты, потому что мясо ускоряет метаболизм. Растительный белок не ускоряет метаболизм, не усваивается с той интенсивностью, с которой усваивается животный белок», — сказал Алименко в эфире радио Sputnik.

Он считает, что, если больше людей будут отказываться от животного белка, это усугубит проблему лишнего веса. Помимо этого, если злоупотреблять растительными продуктами, то может развиться саркопеническое ожирение. При нем избыток жировой ткани сочетается с потерей мышечной массы. Люди становятся «рыхлыми».

В таком случае индекс массы тела может быть в норме, но объем жировой ткани будет на уровне ожирения.