РИАМО - 3 дек. Столичные врачи смогут с помощью искусственного интеллекта диагностировать аневризму грудного отдела аорты. Зачастую болезнь протекает бессимптомно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Важность раннего выявления данного заболевания обусловлена его бессимптомным течением и высоким риском летального исхода в случае осложнений. Цифровой помощник позволяет обращать внимание специалиста даже на мельчайшие отклонения и быстрее описывать снимки», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что сервисы искусственного интеллекта для выявления заболеваний доступны для 7 направлений исследований. Также в прошлом году цифровое оборудование объединили в единую сеть, а для врачей-радиологов стали доступны сервисы искусственного интеллекта. В начале они помогали диагностировать Covid-19, а далее их возможности стали расширяться.

Сейчас при помощи компьютерной томографии можно выявлять рак легкого, коронавирус, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, признаки ишемической болезни сердца.

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