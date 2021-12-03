РИАМО - 3 дек. С начала 2021 года в общественном транспорте Москвы выявили более 17 тыс. пассажиров, которые повторно нарушали масочный режим, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
Он уточнил, что нарушители пренебрегали средствами индивидуальной защиты от 2 до 13 раз.
Он напомнил, что в городском транспорте действует масочный режим. Пассажиры обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты в транспорте. Этим они сохраняют свое здоровье и здоровье окружающих.
Контролеры штрафуют тех пассажиров, которые во время поездки находятся не в масках, а также если маска не закрывает нос и рот.
В ведомстве напомнили, что за рубежом повторное нахождение в транспорте без маски наказывается строже, чем первое нарушение.
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