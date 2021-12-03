РИАМО - 3 дек. С начала 2021 года в общественном транспорте Москвы выявили более 17 тыс. пассажиров, которые повторно нарушали масочный режим, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он уточнил, что нарушители пренебрегали средствами индивидуальной защиты от 2 до 13 раз.

«Несмотря на рост числа сознательных граждан, есть пассажиры, которые не просто «забывали» надеть маску в транспорте, но делали это регулярно. Некоторые нарушали меры безопасности до 13 раз», - рассказал Султанов.

Он напомнил, что в городском транспорте действует масочный режим. Пассажиры обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты в транспорте. Этим они сохраняют свое здоровье и здоровье окружающих.

Контролеры штрафуют тех пассажиров, которые во время поездки находятся не в масках, а также если маска не закрывает нос и рот.

В ведомстве напомнили, что за рубежом повторное нахождение в транспорте без маски наказывается строже, чем первое нарушение.

Более 20 тыс нарушений правил оплаты проезда на транспорте Москвы зафиксировали в октябре>>