РИАМО - 3 дек. С начала 2021 года жители столицы, имеющие права на льготы, получили на дом около 2 млн упаковок лекарств. В среднем более 200 тыс. горожан ежемесячно получают льготные лекарства на дом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В основном горожанам доставляли препараты для лечения диабета и болезней системы кровообращения. Такой формат передачи лекарств помог оградить людей от возможности заражения Covid-19 при посещении медицинских учреждений.

Горожане с такими заболеваниями находятся в группе риска, поэтому им особенно важно не подвергать себя лишней опасности заразиться коронавирусом и беречь свое здоровье. Адресная доставка препаратов осуществляется социальными работниками, или они выдаются родственникам при предъявлении рецепта и подтверждающих документов.

В среднем более 200 тыс. москвичей ежемесячно получают льготные лекарства на дом. В общей сложности с начала года было выдано 2 млн упаковок лекарств.

Лица, страдающие хроническими заболеваниями, и представители старшего поколения относятся к группе риска по заболеваемости Covid-19. Адресная доставка позволяет снизить для них угрозу заражения. Получить на дом лекарства бесплатно могут все льготные категории пациентов, а также москвичи с подтвержденными заболеваниями системы кровообращения. ​