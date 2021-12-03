РИАМО - 3 дек. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт рассказала, что новое правительство выступает против передвижения союзников по НАТО около границ России. Это передвижение будет ограничено, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как рассказала Витфельдт в интервью газете VG, в стране хотят ограничить это передвижение.

По словам министра, эту проблему обсудят с Великобританией и США. Витфельдт добавила, что Норвегия и сама сможет обеспечить безопасность своих границ собственными вооруженными силами.

«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — подчеркнула министр.