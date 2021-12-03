РИАМО - 3 дек. Сфера услуг в Москве восстанавливается после пережитых в конце октября – начале ноября ограничений. На протяжении прошлой недели, с 22 по 28 ноября, среднесуточный оборот сферы услуг составил 22,42 млрд рублей, что превосходит показатели аналогичной недели 2019 года на 21,6% в текущих ценах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Последовательно наращивает обороты сфера общественного питания, потерявшая за период нерабочих дней около 58% выручки. На прошлой неделе обороты ресторанов и кафе достигли 1,28 млрд рублей, что превышает показатели той же недели 2019 года на 13,4%. Стремительно растет выручка в сфере бытовых услуг, ее обороты на прошлой неделе выросли на 85 процентов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, – до 505 млн рублей, а также у стоматологий, где выручка составила 207 млн рублей, увеличившись на 65,6%», - подчеркнул заместитель мэра.

Эксперты Аналитического центра Москвы отмечают, что активный рост — 35,3% к аналогичной неделе 2019 года — показывает сфера финансовых услуг, в период с 22 по 28 ноября обороты в ней достигли 3,7 миллиарда рублей. На 32,4% увеличилась выручка организаций телекоммуникаций и связи — до 5,7 миллиарда рублей. Восстановился спрос на услуги бьюти-индустрии, достаточно уверенно восстанавливают обороты предприятия сферы культуры, досуга и спорта.

Ноябрьские ограничения, рост числа вакцинируемых москвичей, соблюдение столичными организациями санитарных требований – все эти меры дали хороший результат, отмечают в мэрии.

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