РИАМО - 3 дек. Специалисты планируют завершить реконструкцию Родниковой улицы до конца текущего года. В настоящее время введено в эксплуатацию около 720 м участка улицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Родниковая улица реконструируется и вводится в эксплуатацию участками. К концу этого года планируется завершить обновление улицы на всем ее протяжении»,- рассказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

Он уточнил, что во время строительства к проверкам привлекался Центр экспертиз для проведения лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ.

Во время реконструкции на участке расширили проезжую часть, обновили разметку, проложили тротуары, установили знаки и пешеходные ограждения.

Также разместили заниженный бордюрный камень, он более удобен для передвижения маломобильных групп граждан.

Проведение этих работ сделает более комфортным путь к станции метро «Саларьево» и одноименному транспортно-пересадочному узлу.