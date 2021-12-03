РИАМО - 3 дек. За 11 месяцев 2021 года в поездах Центральной пригородной пассажирской компании перевезли почти 330 тыс. питомцев. Среди них домашняя ворона, котята-чемпионы и рыбки, сообщает пресс-служба компании.

Самыми популярными направлениями по перевозке животных стали Ярославское, на котором перевезли почти 60 тыс. животных, Казанское (более 58 тыс.) и Курское (41,2 тыс.) направления Московской железной дороги.

Чаще остальных на поездах перевозили кошек и собак. Были и необычные пассажиры - ручная ворона, котята-чемпионы породы сфинкс и рыбки-петушки необычного окраса в небольшом аквариуме.

Все животные в электропоездах находились в переносках, домашняя ворона была в клетке, а собака породы чихуахуа путешествовала в теплом пальто.

Для провоза любого животного в электропоезде ЦППК необходим билет. Его можно оформить в кассе или бесконтактным способом через билетный автомат. Стоимость зависит от продолжительности поездки и составляет 25% от стоимости полного разового билета по этому маршруту. Для провоза животного на МЦД необходимо оформить билет с нулевой стоимостью перед началом поездки.

Собаки-поводыри путешествуют бесплатно.