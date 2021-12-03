РИАМО - 3 дек. С 22 по 26 ноября комитетом по конкурентной политике Подмосковья на торги было выставлено 74 объекта, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Для передачи в аренду выставлено 59 земельных участков, еще 10 участков предлагается на продажу. Также на торги выставлено два нежилых помещения на продажу, два нежилых помещения в аренду и одно строение с земельным участком на продажу.

В городском округе Воскресенск для аренды предлагают нежилое помещение под свободный вид деятельности. Его площадь составляет 45,7 кв. м. Помещение находится на первом этаже малоэтажного жилого дома и имеет отдельный вход. Адрес объекта: пгт. Хорлово, улица Паркова, дом № 1. Аренда предоставляется на 5 лет. Начальная цена составляет 190 980 рублей в год.

Земельный участок в городском округе Коломна предоставляется в аренду для строительства загородного дома. Объект (https://easuz.mosreg.ru/torgi/30334) имеет площадь 1 100 кв. м и находится в деревне Солосцово. До центра города Коломна оттуда можно добраться за 10 минут езды. Аренда рассчитана на 13 лет и 2 месяца. Стартовая цена – 16 955 рублей в год.

В Егорьевске в аренду предлагается земельный участок (https://easuz.mosreg.ru/torgi/30313)) под бытовое обслуживание. Его площадь составляет 8 950 кв. м. Объект расположен на улице Бронницкой, он предоставляется в аренду на 13 лет и 2 месяца. Бытовое обслуживание предусматривает размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг. Стартовая цена за лот – 251 187 рублей в год.

Все доступные для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно посмотреть на сайте ЕАСУЗ.