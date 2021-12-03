РИАМО - 3 дек. Людям, соблюдающим диету, воздержаться от сладкого помогут некоторые виды рыбы и морепродукты, богатые хромом, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

«Во время диеты многим будет хотеться сладкого, они срываются именно на этом. Срываются на белую муку, булки, печенье и так далее. Как правило, избежать этого помогает хром, его много в морепродуктах, очень много в тунце, сардинах, лососе. Эту рыбку мы в любом случае включаем в рацион, но можно в аптеке купить добавку хрома», — сказала Соломатина.

Диетолог отметила, что некоторым людям уверенно выдерживать диету помогает дробное питание, при котором выброс инсулина происходит плавно. А желание съесть что-то высокоэнергетическое – сладкое или жирное – появляется из-за снижения чувствительности к инсулину. Поэтому врач посоветовала избегать интервального голодания.

Ранее Соломатина перечислила напитки, которые поддержат иммунитет и согреют в холодную погоду. Это горячий чай и какао в сочетании с медом, имбирем, перцем, гвоздикой или корицей.

Также врач предупредила, что употребление алкоголя на холоде дает ложное ощущение тепла и в худшем случае может привести к смерти от переохлаждения.