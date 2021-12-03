РИАМО - 3 дек. В особой экономической зоне «Технополис «Москва» построили новый завод печатных плат и электронных модулей. Высокотехнологичное предприятие дополнит крупный кластер микроэлектроники, созданный в ОЭЗ. Планируется, что завод откроют в 2022 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новый комплекс в ОЭЗ «Технополис «Москва» займет один из крупнейших производителей печатных плат в России – компания «Резонит». Печатная плата — это основа любого электронного изделия, будь то компьютер, мобильный телефон или бытовая техника, она представляет собой пластину из диэлектрика, на поверхности которой расположены электропроводящие цепи электронной схемы. Один из лидеров по изготовлению печатных плат имеет несколько заводов в России, а теперь решил обосноваться в столичной особой экономической зоне, чтобы расширить высокотехнологичное производство. Открытие нового завода резидента ООО «Цифровые технологии безопасности», который представил компанию «Резонит» на территории ОЭЗ, позволит предприятию значительно расширить мощности.

«На территории ОЭЗ предприятие сможет увеличить объемы производства инновационной продукции в полтора раза. По предварительным расчетам специалистов, завод будет выпускать более шести миллионов квадратных дециметров плат ежегодно. Их можно будет использовать в самых разных отраслях, таких как телекоммуникации, автомобильная промышленность, медицина, светодиодная техника и потребительская электроника. Инвестиции в проект превысят один миллиард рублей», — рассказал Владимир Ефимов.