РИАМО - 3 дек. Минтранс РФ отказался от проверки QR-кодов при покупке билетов на самолет. При этом пассажира без указанного кода на рейс не зарегистрируют, пишет газета «Ведомости».

Источники издания рассказали, что новую позицию ведомства представят 7 декабря.

Согласно нововведению, при покупке билета QR-код предъявлять не нужно будет. Но авиакомпания пришлет пассажиру уведомление о необходимости получить такой сертификат при регистрации на рейс. Без QR-кода пассажира на рейс зарегистрировать не смогут.

Если сертификат к моменту полета так и не появится на сайте госуслуг, авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

С 1 февраля в России планируют введение QR-кодов для входа в общественные места, а также при путешествии на самолетах и поездах.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>