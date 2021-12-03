РИАМО - 3 дек. С 22 ноября по 26 ноября в Подмосковье состоялось 89 аукционов по земельно-имущественным торгам. В 75% случаев торги проходили по участкам для возведения жилого дома, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Участниками торгов стали 250 человек, на каждый лот в среднем претендовало в среднем 3 участника. Число реализованных процедур выросло на 37% по сравнению с показателями предыдущей недели.

В городском округе Химки проходил аукцион по продаже нежилого помещения площадью 53,9 кв. м. Стартовая цена лота составила 3 744 102 рубля.

В ходе торгов между 12 претендентами итоговая цена выросла в четыре раза по сравнению со стартовой стоимостью. Так, в муниципальный бюджет будет направлено более чем 15 млн рублей.