РИАМО - 3 дек. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) медлит с ободрением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за бюрократических препятствий, сообщает Газета.ru.

Дмитриев подчеркнул, что эффективность «Спутник V» доказывают данные всего мира и положительные публикации в авторитетных меджурналах.

«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», —сказал Дмитриев газете La Nacion.

Если ВОЗ признает российскую вакцину от Covid-19, жители РФ смогут посещать большее количество стран.

Ранее Дмитриев сообщал, что исследовать и оценивать эффективность «Спутника V» против штамма «омикрон» будут в течение 3 недель. Если понадобится, массовое производство модифицированной вакцины начнут примерно через 45 дней.