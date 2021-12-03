РИАМО - 3 дек. Столичные культурные площадки проведут свыше 20 мероприятий в честь 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба городского Депкультуры.

Годовщина начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой отмечается 5 декабря. Сражение было переломным моментом войны, поскольку тогда СССР одержал первую стратегическую победу над немецко-фашистскими захватчиками.

«Культурные площадки Москвы — библиотеки, детские школы искусств, кинотеатры и парки — подготовили онлайн- и офлайн-программу. Запланировано более 20 мероприятий», - сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в честь памятной даты горожане смогут посмотреть выставку работ военных фотокорров, кинопоказы, концертные выступления. Детям представят театральные постановки, пригласят на мастер-классы и викторины.

Что готовят музеи

страница Государственного музея обороны Москвы в facebook

Несколько мероприятий запланированы на 5 декабря в Государственном музее обороны Москвы. Гостей ждут экскурсия, праздничный концерт, мастер-класс, квест и показ документального фильма о битве под Москвой.

В Музее героев Советского Союза и России можно посетить выставку, посвященную советским воинам. Также в памятный день музей проведет мемориальную акцию и тематическую лекцию.

Портреты защитников Москвы можно увидеть и в музее-панораме «Бородинская битва», а 5 декабря здесь состоится концерт, на котором прозвучат песни композиторов-фронтовиков. Памятная выставка также организована в музейно-выставочном центре «Тушино».

События битвы под Москвой реконструируют в музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34», а в Музее Зеленограда можно ознакомиться с документами участников знакового сражения.

Мероприятия библиотек, культурных центров и школ искусств

Городская библиотека №259 организует для читателей литературно-музыкальную программу, посвященную войне. Мероприятие состоится 4 декабря. На следующий день в библиотеке №187 покажут презентацию «Мы помним!», а культурный центр «Зодчие» проведет праздничный концерт.

7 декабря в музшколе культурного центра «Акулово» пройдет концерт, посвященный 80-летию разгрома фашистов под Москвой, а в культурном центре «Лира» состоится концерт ансамбля ветеранов «Сударушка».

Детская библиотека №141 расскажет о защитниках столицы и проведет среди детей тематическую викторину. Мероприятия запланированы на 8 декабря.

Литературно-музыкальный вечер «Отступать некуда — позади Москва!» состоится 9 декабря в культурном центре «Лидер».

4 декабря можно будет послушать онлайн-выступление учащихся вокального отделения музыкальной школы «Сокольники».

Ассамблея духовых оркестров учебных заведений состоится 5 декабря в детской музыкальной школе имени М.И. Табакова. Трансляция будет вестись на YouTube-канале центра профмастерства «Духовые инструменты».

Выставки в парках и кинопоказы

В парке «Северное Тушино» проходит выставка работ известных военных фотокорреспондентов из коллекции Государственного музея обороны Москвы. Аналогичные экспонаты представлены в Таганском парке.

В социальных сетях парка «Дубки» экскурсовод Дмитрий Носков расскажет об истории формирования и боевом пути московских дивизий народного ополчения. Лекция пройдет 5 декабря.

Кроме того, «Москино» приготовило торжественное мероприятие в кинотеатре «Художественный», которое состоится 5 декабря. Зрители увидят легендарный документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» и материалы со съемочной площадки нового фильма Сергея Мокрицкого «Первый «Оскар».