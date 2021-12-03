РИАМО - 3 дек. На следующей неделе в Центральную Россию, в том числе в Московский регион, придет очередной мощный циклон. 7 декабря может выпасть около трети месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

При этом из-за теплого воздуха снег снова может начать переходить в дожди.

До этого, в пятницу, в столице пройдет небольшой мокрый снег, температура поднимется примерно до плюс 2 градусов, что на 4 градуса выше нормы.

В следующие дни начнется арктическое вторжение, температура понизится до нормы: после полудня ожидается минус 3 – минус 2 градуса. На дорогах и тротуарах будут гололедица и снежный накат.

Следующая оттепель в городе ожидается как раз 7 декабря.