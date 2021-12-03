РИАМО - 3 дек. Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, что современные дети в подарок на Новый год зачастую заказывают гаджеты, а взрослые мечтают о своей квартире, сообщает РИА Новости.

«Маленький человечек – слепок взрослого, правильно? Просят эти, как их, дурацкое слово такое, «гаджеты». А игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрическими. А так куклы, конфеты... А родители все кредит да кредит. Я уж и не знаю, чем помочь», - рассказал Дед Мороз.

Также Дед Мороз отметил, что многие взрослые просят на праздник собственные квартиры. При этом многие мечтают о жилплощади в Москве или Санкт-Петербурге.

Он также напомнил, что, несмотря на то, что он волшебник, он исполняет желания только тех, кто это заслужил.