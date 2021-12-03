РИАМО - 3 дек. В грядущую новогоднюю ночь не будут перекрывать Тверскую улицу в Москве для новогодних гуляний. Также не планируется и других празднований в центре города, пишет газета «Ведомости».

Как сообщил источник издания, в других районах мегаполиса новогодние празднования состоятся. Всего будет открыто порядка 20 площадок.

При этом в середине месяца мэр Москвы Сергей Собянин откроет одну из таких площадок.

В настоящий момент на Красной площади уже открыт каток. Вскоре откроются катки в Парке Горького и на ВДНХ.

По данным источника, введение QR-кодов в новогодние праздники в заведениях общепита не планируется.

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