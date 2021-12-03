РИАМО - 3 дек. В пятницу в Подмосковье и столице ожидаются оттепель, осадки в виде мокрого снега, температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В первой половине дня в теплом секторе циклона зимний характер погоды быстро сменится на оттепель.

В регионе будет облачно, в течение дня ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в столице составит 0 - плюс 2 градуса, в Подмосковье — от минус 1 до плюс 3 градусов. При этом атмосферное давление будет пониженным. Кроме того, ожидается дефицит кислорода в приземном слое воздуха.

Чтобы помочь организму справиться с погодными нагрузками, синоптики рекомендуют выполнять рекомендации лечащего врача и совершать короткие прогулки на свежем воздухе даже при недомогании.