РИАМО - 2 дек. Новогодние площадки фестиваля «Путешествия в Рождество» будут полноценно работать на открытом воздухе, однако мастер-классов в этот раз не будет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Любимый москвичами и гостями столицы фестиваль пройдет с 10 декабря по 9 января.

«Санитарные требования будут применяться к площадкам (фестиваля - ред), <...> но мы хотим, чтобы они полноценно функционировали: катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки. Единственное, чего не будет – это мастер-классы», – сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, в условиях пандемии коронавируса власти города не стали их делать, так как в ходе данных мероприятий идет «слишком тесное общение людей».

Собянин выразил надежду, что у горожан будет хорошее и праздничное настроение благодаря работе фестивальных площадок, которые будут красиво украшены.