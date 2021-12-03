РИАМО - 3 дек. В пятницу в России отмечаются День Неизвестного солдата и День юриста, а в мире – Международный день инвалидов, День борьбы с пестицидами, а также Всемирный день компьютерной графики.

День Неизвестного Солдата

Памятная дата отмечается ежегодно 3 декабря. Это достаточно молодой праздник: он был учрежден в 2014 году и в этом году его справляют в 8-й раз.

В этот день в стране вспоминают советских и российских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий как в РФ, так и за границей. Дата 3 декабря выбрана неслучайно. В этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был торжественно захоронен в Александровском саду в Москве.

День юриста

Этот профессиональный праздник установлен указом президента России от 4 февраля 2008 года. Он приурочен к принятию в 1864 году законов и уставов суда, ставших основой судебной реформы в стране.

День юриста объединяет юристов разных сфер деятельности, которые служат защите прав и свобод граждан государства. Также в эту дату вручается премия «Юрист года».

Международный день инвалидов

Международный день инвалидов был провозглашен Генассамблеей ООН. Главная цель этой даты – продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни и привлечение внимания общественности к проблемам этих людей.

Сегодня в мире насчитывается свыше 1 млрд человек, которые имеют ту или иную форму инвалидности. При этом число людей с инвалидностью быстро растет. Это связано с демографическими тенденциями и увеличением бремени хронических заболеваний.

Международный день борьбы с пестицидами

Пестициды — это синтетические химвещества, которые многие страны во второй половине XX века широко использовали для повышения урожайности с/х культур.

Памятная дата учреждена Латиноамериканской сетью борцов с пестицидами в память о катастрофе, которая случилась в Индии в 1984 году. На химическом заводе в результате техногенной аварии погибло около 18 тысяч человек.

Цель Международного дня борьбы против пестицидов — привлечь внимание мировой общественности к решению проблем, которые возникают в результате использования опасных химикатов.

Всемирный день компьютерной графики

Идея проведения этого дня принадлежит американской компании Alias. Примечательно, что дата выбрана неслучайно: она начинается со знакового сочетания символов 3D – 3 December. Праздник не является официальным и не закреплен на государственном уровне.

Сначала праздник касался только создателей трехмерных изображений, но постепенно охватил и все остальные отрасли, связанные с компьютерной графикой вообще. Теперь данный праздник отмечают конструкторы, дизайнеры, инженеры, мультипликаторы, художники, создатели ПО и многие другие специалисты.