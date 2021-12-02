РИАМО - 2 дек. В Коломне состоялась торжественная церемония вступления в должность главы городского округа Коломна Александра Гречищева, сообщает пресс-служба администрации округа.

Инаугурация прошла в ДК «Тепловозостроитель», где присутствовали представители правительства Московской области, ЦИК РФ, депутаты Государственной и Московской областной думы, почетные граждане муниципалитета, приглашенные гости.

В присутствии собравшихся, положив руку на Конституцию РФ и Устав округа, Александр Гречищев произнес слова присяги.

«Вступая в должность главы городского округа Коломна, клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Московской области, Устав городского округа Коломна, верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности Главы Городского округа Коломна», – сказал Гречищев.

На церемонии вступления в должность ему был торжественно вручен должностной знак главы муниципального образования. С важным событием Александра Гречищева со сцены поздравили депутат Государственной думы Никита Чаплин, заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная, член Центральной избирательной комиссии РФ Эльмира Хаймурзина, депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

С приветственным словом от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева к Александру Гречищеву обратилась заместитель председателя регионального правительства Мария Нагорная. Она зачитала поздравительный адрес от губернатора, отметив, что работа в должности главы требует не только профессионализма, но и особой ответственности перед людьми.

Депутат Государственной Думы Никита Чаплин выразил убеждение, что Александр Гречищев сможет оправдать надежды жителей, сделав округ комфортным и динамично развивающимся муниципальным образованием, а его жителей – уверенными в завтрашнем дне.

Избрание главы состоялось на конкурсной основе 19 ноября 2021 года на заседании Совета депутатов. Депутаты большинством голосов поддержали Александра Гречищева, доверив ему руководство муниципалитетом на ближайшие 5 лет.