РИАМО - 2 дек. Водитель автомобиля Mercedes-Benz наехал на 10-летнего мальчика в центре столицы и скрылся, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Инцидент произошел на Гоголевском бульваре у д. 3. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала иномарка. После этого водитель с места ДТП скрылся.
По предварительным данным, мальчик в результате аварии получил ушиб лба.
Сотрудники ДПС устанавливают личность водителя и его местонахождение.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии