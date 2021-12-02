РИАМО - 2 дек. Водитель автомобиля Mercedes-Benz наехал на 10-летнего мальчика в центре столицы и скрылся, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Инцидент произошел на Гоголевском бульваре у д. 3. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала иномарка. После этого водитель с места ДТП скрылся.

По предварительным данным, мальчик в результате аварии получил ушиб лба.

Сотрудники ДПС устанавливают личность водителя и его местонахождение.

Автобус насмерть сбил пешехода на юге Москвы>>