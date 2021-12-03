РИАМО - 3 дек. Специалисты завершили высадку деревьев и кустарников вдоль 8 крупных магистралей и улиц. Озеленение является одним из важнейших направлений формирования комфортной среды в городе. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Все проекты по благоустройству в Москве предполагают высадку деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников. В этом году на 8 улицах и магистралях высадили в общей сложности около 2,3 тыс. крупных деревьев и свыше 14 тыс. кустарников», – сказал Бирюков.

Сейчас работы полностью завершили на Балаклавском, Мичуринском, Ломоносовском и Ленинградском проспектах, Алтуфьевском и Ленинградском шоссе, включая улицу Милашенкова, а также на улице Большая Черкизовская и в районе ТПУ «Лефортово».

Бирюков отметил, что больше всего деревьев разместили на Ленинградском проспекте – от Белорусского вокзала до Балтийской улицы. Там высадили свыше 800 деревьев.

Заммэра напомнил, что саженцы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным городским условиям и визуальному облику уличного пространства.

Деревья выращивают в спецпитомниках. Их пересаживают каждые 3-4 года, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Если саженец по каким-то причинам не приживется, то подрядчик заменит его.