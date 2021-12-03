РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 дек. В пятницу в парках подмосковного Домодедова откроют зимний сезон праздничными программами, сообщается в группе парка «Елочки» в соцсети «ВКонтакте».

В 11:00 пройдет игровая программа в Детском сквере. В 12:00 в сквере у почтамта зрители смогут увидеть танцевальную битву домодедовских коллективов. В 13:00 в парке «Городской лес» для посетителей проведут мастер-классы, а также организуют фотозоны. В 14:00 в парке «Константиновский» пройдут спортивные игры.

А в 18:00 в парке «Елочки» начнется вечерняя программа. Гостей ждут танцы, музыка, а также зажжение новогодней иллюминации по всему парку.