РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Депутат Мособлдумы Павел Максимович в пятницу проведет прием жителей Подольска, горожанам необходимо иметь QR-код, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

С 1 по 10 декабря ВПП «Единая Россия» проведет декаду приема граждан. Максимович очередной личный прием граждан проведет в пятницу по адресу: ул. Комсомольская, 46, общественная приемная Подольского отделения партии.

Записаться на прием можно по телефонам приемной: 8(903)222-55-15 или 8(496)757-65-94.

В связи с эпидемиологической обстановкой в округе личный прием проведут при наличии QR-кода. Если нет QR-кода, то можно проблему обсудить по видеосвязи в WhatsApp по номеру телефона приемной: 8(903)222-55-15.