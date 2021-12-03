РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 дек. В пятницу в подмосковном Домодедове пройдет праздничная программа, посвященная Международному дню инвалидов, сообщается в группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте»

Праздник пройдет в молодежном центре «Победа».

В 12:00 здесь начнется детская программа с интерактивом и кукольным спектаклем, а в 15:00 состоится торжественный концерт с участием творческих коллективов городского округа Домодедово.