РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В пятницу в рамках регулярного чемпионата КХЛ подольский хоккейный клуб «Витязь» сыграет с командой «Динамо» из Минска на домашнем льду. Начало в 19:30, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Подмосковная дружина встретится с командой из первой восьмерки Запада.

В составе минчан, возглавляемых канадцем Крейгом Вудкрофтом, уже знакомые игроки: шведские нападающие Марио Кемпе, Маттиас Теденбю и белорусский защитник Шинкевич.

Болельщиков пригласили на матч. Билеты в продаже в кассах и на электронной площадке официального сайта ХК «Витязь».