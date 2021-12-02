РИАМО - 2 дек. Движение электричек на участке Тушино - Подмосковная Рижского направления МЖД восстановлено и идет по обоим путям после инцидента с человеком, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

По данным ЦППК, ранее на данном участке не было движения по направлению в центр и область свыше 2 часов. Электричка сбила человека, перебегавшего пути. На месте ЧП работали оперативные службы.

В 20:57 поезд №6120 Волоколамск - Москва продолжил движение после травмирования человека. Предварительно, мужчина нарушил правила безопасности на ж/д инфраструктуре.

Сейчас железнодорожники принимают все нужные меры для стабилизации движения.

Как уточнили РИАМО в ЦППК, чтобы избежать скопления поездов, часть рейсов была отменена. Пассажиры, ожидающие поезд на станции Каланчевская, могли отправиться в сторону Подольска с Курского вокзала.

Граждан призвали соблюдать меры предосторожности при нахождении на ж/д инфраструктуре.