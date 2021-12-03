РИАМО (РИАМО) - 3 дек. В пятницу в подмосковных Люберцах пройдут публичные слушания по проекту бюджета муниципалитета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, сообщает администрация городского округа.

«Принято решение в период действия режима повышенной готовности в Московской области провести публичные слушания по проекту «О бюджете городского округа Люберцы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в режиме трансляции на официальном сайте администрации Люберцы.рф 3 декабря 2021 года в 11:00», - сказал председатель совета депутатов Люберец Сергей Антонов.

В случае отмены режима повышенной готовности слушания состоятся в администрации муниципалитета (кабинет 230).