РИАМО - 2 дек. Архитектурные проекты из Московской области стали победителями в ряде номинаций 8-го Международного профессионального конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), сообщает пресс-служба подмосковного комитета по архитектуре и градостроительству.

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин отметил, что в 2021 году на конкурс поступило 996 проектов, в том числе 574 проекта от студентов и аспирантов 60 российских и 8 зарубежных профильных вузов, молодых архитекторов, и 53 проекта – от зарубежных участников.

Первое место в номинации «Лучший проект генерального плана городского округа (городского поселения, сельского поселения)» занял генеральный план подмосковной Коломны. Проект разработан авторским коллективом специалистов подведомственной организации Мособлархитектуры – ГАУ МО «НИиПИ градостроительства».

«Огромный опыт специалистов нашего Института в области градостроительства, архитектуры и проектирования позволяет нашим проектам ежегодно участвовать в конкурсах НОПРИЗ и из года в год становиться победителями в разных номинациях. Поздравляю авторский коллектив с заслуженной победой», - прокомментировал победу директор ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» Дмитрий Климов.

Также первое место в номинации «Лучший реализованный проект объекта жилого назначения», в подноминации «Коттеджи» занял проект коттеджного поселка Hygge House, реализованный в подмосковной деревне Поздняково городского округа Красногорск. Авторы проекта – архитектурное бюро «Архицентр».

Кроме того, наградами за вторые места и дипломами НОПРИЗ были отмечены еще порядка 50 проектов Московской области, в том числе социального назначения.

«В Московской области ведется глобальная работа по разработке и утверждению генеральных планов и ПЗЗ муниципальных образований», - сказала первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Надежда Зыкова.

Она отметила, что победа в номинации «Лучший проект генерального плана городского округа» – это результат командной работы проектировщиков, муниципального образования и специалистов Мособлархитектуры.

По словам Зыковой, в генеральном плане Коломенского городского округа определены основные приоритеты градостроительного развития территории, они направлены на создание комфортной среды и новых рабочих мест, а также предусматривают развитие объектов социальной инфраструктуры, строительство жилья, развитие инженерной и транспортной инфраструктур.

Конкурс НОПРИЗ на лучший проект проходит при поддержке Госдумы России, Минстроя России, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российского союза строителей, Союза архитекторов России, ведущих отраслевых вузов страны.