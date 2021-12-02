РИАМО - 2 дек. Соцсеть «Одноклассники» в четвертый раз проведет онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В соцсети стартовало голосование пользователей за лучший фильм, хит, сериал, шоу и трансляцию 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Номинантов отобрали на основе анализа публичных данных ОК совместно с компанией Brand Analytics. Специально для премии компания с помощью одноименной системы анализа соцмедиа и СМИ проанализировала упоминания наиболее заметных шоу, фильмов и сериалов 2021 года в публикациях и комментариях пользователей ОК. На основе этого были составлены шорт-листы в номинациях: шоу, сериал и фильм.

К старту голосования на всех платформах появилось специальное мини-приложение «Самый ОК». Там пользователи могут отдать свой голос за то, что им полюбилось в текущем году.

В каждую номинацию вошли топ-5 самого популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2021 году. Главное условие номинации — контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, трансляция и музыкальный трек.

Чтобы определиться с выбором, пользователи могут посмотреть трейлеры фильмов и сериалов, яркие моменты из трансляций самых запоминающихся событий или послушать песни. Голосовать можно каждый день, но не более одного раза в сутки, с 29 ноября до 12 декабря включительно.

Номинанты премии «Самый ОК»

Фильм года: «Майор Гром: Чумной Доктор», «Последний богатырь: Корень зла», «Батя», «Пальма», «Конек-Горбунок».

Хит года: HammAli & Navai «Птичка»; Альбина Джанабаева «Пообещай»; Анет Сай, NILETTO «Не люблю?»; Max Barskih & Zivert «Bestseller»; LOBODA «Родной».

Сериал года: «Угрюм-река», «Мир! Дружба! Жвачка! 2», «Вампиры средней полосы», «Преступление», «За час до рассвета».

Шоу года: «Голос. Юбилейный сезон», «Ты супер!», «Беременна в 16», «Дуэты», «Ледниковый период».

Трансляция года: «Евровидение-2021»; «Вызов. Первые в космосе»; «Алые паруса», «БЕТСИТИ. Кубок России по футболу»; премия МУЗ-ТВ 20/21.

ОК подведут итоги премии 13 декабря. Победители премии получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в ОК с символикой премии, а также памятные статуэтки.