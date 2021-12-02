РИАМО - 2 дек. Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал основные мифы по уходу за машиной в зимний сезон и рассказал, какие лайфхаки действительно работают, сообщает Nation News.

Так, некоторые эксперты говорят, что нужно начищать фары зубной пастой. По словам Субботина, пасту используют лишь для того, чтобы отполировать фары, да и то, не всех автомобилей. Эксперт напомнил, что фары могут только загрязниться, поэтому их нужно просто мыть и следить за форсунками.

Также эксперт рассказал, что при температуре минус 15 градусов нужно греть машину не меньше трех минут. Он напомнил, что главная задача этой процедуры— разогреть масло, чтобы оно стало достаточно жидким и разбрасывалось на стенки цилиндров подколенчатого вала. Субботин подчеркнул, что если в морозы не греть машину, то сломается двигатель.

Мыть машину зимой также нужно. Так как зимой дороги посыпают солью, а это вредно для кузова. Поэтому мыть авто зимой нужно столько, сколько это возможно.