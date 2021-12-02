РИАМО - 2 дек. За III квартал текущего года кибермошенники украли со счетов клиентов российских банков более 3,2 млрд рублей, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает Nation News.

Согласно данным Центробанка, количество операций без согласия клиентов за квартал увеличилось в 1,4 раза в годовом выражении.

При этом вернуть похищенные средства удавалось редко: общий объем составил 7,7%, что меньше значений минувшего года на 5,4%.

В 2021 году в РФ было обнаружено 114 финансовых пирамид, что в 16 раз больше, чем годом ранее. За год был ограничен доступ к 1,9 тыс. интернет-ресурсов и заблокировано более 24,4 тыс. телефонных номеров мошенников.

Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказал, что появились новые схемы мошенничества, по которым аферисты просят своих жертв заложить недвижимость или продать ее.

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