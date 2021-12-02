РИАМО - 2 дек. Современный рыбий жир делают из всей тушки рыбы и он хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему и обладает противовоспалительным действием, сообщил врач-терапевт Георгий Сапего.

Он напомнил, что в состав рыбьего жира входят Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты – незаменимые вещества, без которых человеку не выжить.

«Это жир из рыб, которые живут в холодных морях. Тот рыбий жир, который раньше давали детям с ложки, получали из печени жирных рыб. Сейчас рыбий жир делают из всей тушки рыбы. Ее хитрым способом обрабатывают, растворяют и выделяют получившийся жир. В таком жире много ненасыщенных жирных кислот», – рассказал Сапего в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что рыбий жир положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и обладает противовоспалительным действием.

Однако врач обратил внимание на то, что не нужно надеяться, что продукт заметно укрепит иммунитет.

По его словам, рыбий жир снижает уровень триглицеридов, буквально жира, в крови, немного снижает артериальное давление, слегка уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает свертываемость крови.

Кроме того, Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты из рыбьего жира обладают противовоспалительным действием. Так, эту добавку рекомендуют людям с ревматоидным артритом.